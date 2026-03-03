Corona nuova tremenda accusa contro Signorini | Ha baciato un concorrente nei camerini ecco chi è

Fabrizio Corona ha accusato pubblicamente Signorini di aver baciato un concorrente nei camerini durante una trasmissione televisiva. La sua affermazione è stata presentata come una vera e propria imputazione, con Corona che si è mostrato come un giudice in un processo mediatico. La scena si è svolta durante una puntata del suo format online, trasformata in un atto di denuncia pubblica.

Un attacco frontale, costruito come un vero e proprio atto d'imputazione mediatico. Fabrizio Corona torna a colpire e lo fa scegliendo una messa in scena dal forte impatto simbolico: si presenta come un magistrato, trasformando la nuova puntata del suo format online in un processo pubblico. Nel mirino finisce Alfonso Signorini, al centro di accuse pesantissime che ruotano attorno a presunti comportamenti avvenuti dietro le quinte del Grande Fratello. Fabrizio Corona non si ferma: nuova tremenda accusa contro Alfonso Signorini La nuova puntata di Falsissimo si sviluppa come un dossier dettagliato: testimonianze, filmati, messaggi e videochiamate vengono mostrati per sostenere la ricostruzione proposta da Corona.