Fabrizio Corona arriva la terza denuncia nei confronti di Signorini | Mi aveva promesso il GF ha provato a baciarmi e toccarmi

Fabrizio Corona ha presentato una nuova denuncia contro Signorini, accusandolo di avergli promesso la partecipazione al Grande Fratello e di aver tentato di toccarlo e baciarlo. Nel frattempo, Corona è tornato su YouTube con il format Falsissimo, riproponendo l'inchiesta intitolata «La resa dei conti: il prezzo del successo». La vicenda si sviluppa attraverso le sue dichiarazioni e le accuse rivolte all'ex conduttore tv.

Fabrizio Corona fa il suo ritorno su YouTube. Stesso format, Falsissimo. Stessa inchiesta: «La resa dei conti: il prezzo del successo». L’ultima puntata, ancora una volta, coinvolge direttamente Alfonso Signorini e il Grande Fratello con l’aggiunta di un nuovo protagonista: Vito Coppola, che ha denunciato l’ex direttore di Chi presso la procura di Roma. Si tratta della terza denuncia nei confronti di Signorini. Secondo quanto raccontato da Coppola e supportato da video e chat, Signorini lo avrebbe portato a Cinecittà, negli studi di Endemol e Mediaset, «senza registrare alcun documento, violando così il codice etico e le norme di controllo delle due aziende», dice Corona. 🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona ha mosso pesantissime accuse nei confronti di Alfonso SignoriniAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Ascolti TV di mercoledì...

Scandalo GF: Fabrizio Corona denuncia il presunto sistema di Alfonso Signorini per entrare nel realityIl mondo della televisione italiana si trova nuovamente sotto i riflettori per una vicenda che promette di far discutere a lungo.

Fabrizio Corona: «Ho cento testimonianze contro Signorini, pronte due denunce»

Fabrizio Corona sfida lo stop ai video e prepara ritorno su YouTubeCorona-Signorini, il 19 marzo il tribunale decide sul ricorso a Milano Il 19 marzo il Tribunale civile di Milano esaminerà il reclamo di Fabrizio Coro ... assodigitale.it

Falsissimo, Corona anticipa a Fanpage.it: Signorini ha portato Vito Coppola nel camerino. Ha lasciato Chi non per casoFabrizio Corona ha anticipato in esclusiva a Fanpage.it i temi della nuova puntata di Falsissimo, il suo format d'inchiesta sul canale YouTube, in uscita ... fanpage.it

Fabrizio Corona ha anticipato in esclusiva a Fanpage.it i temi della nuova puntata di Falsissimo! Che cosa ci ha rivelato - facebook.com facebook

Nessun collegamento con il polverone e la successiva inchiesta scaturita dopo i servizi di Fabrizio Corona nel suo programma YouTube "Falsissimo", come spiega lo stesso (ormai) ex direttore editoriale del settimanale. #alfonsosignorini x.com