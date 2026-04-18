Lo scorso venerdì 10 aprile è stato pubblicato il nuovo singolo di Alex Wyse intitolato “Arrivederci più” attraverso la casa discografica Artist First. In un’intervista video, l’artista ha spiegato che le sue canzoni sono espressione di sé stesso e che i numeri non rappresentano la sua musica. Wyse ha anche anticipato il suo prossimo album, senza fornire dettagli specifici sui contenuti o sulla data di uscita.

È uscito lo scorso venerdì 10 aprile “Arrivederci più”, il nuovo singolo di Alex Wyse per Artist First. Il brano segna il ritorno discografico dell’artista e anticipa il suo secondo album in studio in uscita il 15 maggio. “Arrivederci più” si muove su coordinate intime e riflessive, mettendo al centro una rilettura consapevole del distacco e dei legami che evolvono nel tempo. Il racconto si sviluppa attorno a una forma di amore che si trasforma, superando la dimensione del dolore per approdare a una visione più matura e accettata dell’assenza. Intervista ad Alex Wyse: “vi presento il mio nuovo singolo”. Il brano si inserisce in una nuova fase del percorso artistico di Alex Wyse, già avviata con “Notte stupida”, in cui emerge una scrittura più essenziale e introspettiva, volta a esplorare fragilità e identità.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Alex Wyse presenta “Arrivederci più” e anticipa il nuovo album: “Le mie canzoni non sono numeri, sono parte di me. I numeri non definiscono la mia musica” – Intervista Video

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