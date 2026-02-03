Tiromancino | Sono stato bullizzato dalle mie stesse canzoni Sanremo? Ho promesso a mia madre che non sarei più tornato in gara L’intervista

Federico Zampaglione dei Tiromancino rivela di aver subito un senso di insicurezza causato dalle sue stesse canzoni. In un’intervista, il cantautore spiega di aver promesso a sua madre di non tornare più a Sanremo, lasciando intendere che quella promessa pesa ancora oggi. Il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” è il suo quattordicesimo disco in studio, un ulteriore esempio della sua carriera solida e intensa nel panorama musicale italiano.

Quando meno me lo aspetto è il quattordicesimo disco in studio dei Tiromancino, il progetto firmato Federico Zampaglione, certamente tra i più illuminati cantautori della storia della musica moderna italiana. Un disco che ruota attorno a due urgenze fondamentali: la prima è la libertà, il sentirsi totalmente distaccato dalle logiche del mercato discografico di oggi, compresa quella legata a un certo disimpegno, focus attorno al quale la nuova musica italiana si sta tristemente materializzando. In Quando meno me lo aspetto ci sono brani dalla matrice espressamente politica, un’analisi anche spietata, matura, pungente.🔗 Leggi su Open.online

RAI2: A PLAYLIST LIVE ALEXIA, GIUSY FERRERI E I TIROMANCINO, A PLAYLIST TALK RETTORE E PINO STRABIOLI I Tiromancino sono tra i protagonisti di "Playlist live" condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda domani, sabato 31 gennaio, alle 1 - facebook.com facebook