Tiromancino | Sono stato bullizzato dalle mie stesse canzoni Sanremo? Ho promesso a mia madre che non sarei più tornato in gara L’intervista
Federico Zampaglione dei Tiromancino rivela di aver subito un senso di insicurezza causato dalle sue stesse canzoni. In un’intervista, il cantautore spiega di aver promesso a sua madre di non tornare più a Sanremo, lasciando intendere che quella promessa pesa ancora oggi. Il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” è il suo quattordicesimo disco in studio, un ulteriore esempio della sua carriera solida e intensa nel panorama musicale italiano.
Quando meno me lo aspetto è il quattordicesimo disco in studio dei Tiromancino, il progetto firmato Federico Zampaglione, certamente tra i più illuminati cantautori della storia della musica moderna italiana. Un disco che ruota attorno a due urgenze fondamentali: la prima è la libertà, il sentirsi totalmente distaccato dalle logiche del mercato discografico di oggi, compresa quella legata a un certo disimpegno, focus attorno al quale la nuova musica italiana si sta tristemente materializzando. In Quando meno me lo aspetto ci sono brani dalla matrice espressamente politica, un’analisi anche spietata, matura, pungente.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Tiromancino Musica
Nancy Brilli: “Ho un’endometriosi al quarto stadio: mi dissero che sarei stata sterile, mio figlio è stato un miracolo. La morte di mia madre un trauma così grande che neanche con l’ipnosi ho recuperato i ricordi”
Nancy Brilli rivela di soffrire di endometriosi al quarto stadio e di aver ricevuto la diagnosi di sterilità.
Francesco Oppini: "Per anni sono stato bullizzato, poi sono andato in terapia. Mia madre Alba? A volte mi scambia per il fidanzato"
Francesco Oppini apre il suo cuore in una intervista: racconta di aver subito il bullismo per anni, un’esperienza che ha deciso di affrontare andando in terapia.
Ultime notizie su Tiromancino Musica
Tiromancino: «Sono stato bullizzato dalle mie stesse canzoni. Sanremo? Ho promesso a mia madre che non sarei più tornato in gara». L’intervistaNel disco, il quattordicesimo in studio firmato come Tiromancino, brani di matrice politica e fascinosissime venature blues ... open.online
RAI2: A PLAYLIST LIVE ALEXIA, GIUSY FERRERI E I TIROMANCINO, A PLAYLIST TALK RETTORE E PINO STRABIOLI I Tiromancino sono tra i protagonisti di "Playlist live" condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda domani, sabato 31 gennaio, alle 1 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.