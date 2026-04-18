L’attore ha dichiarato di sentirsi a casa a Firenze, sottolineando il legame con alcuni luoghi e persone della città. Ha citato il maestro Orazio Costa Giovangili come parte importante della sua vita e ha espresso affetto per il teatro della Pergola, definendolo un luogo familiare. Queste affermazioni sono state fatte in occasione di un evento culturale nella città toscana.

"Firenze? Qui c’è un pezzo della mia anima: il maestro Orazio Costa Giovangigli. E la Pergola, per me, è casa. Non solo il teatro, ma tutti quelli che ci lavorano. Sul palco, poi, ho ricevuto una standing ovation dopo una rappresentazione di ‘Don Chisciotte’ con Serra Yilmaz, l’unica volta in oltre 215 repliche in tutta Italia". Parola di Alessio Boni che sabato 18 aprile (ore 16) sarà allo Spazio Alfieri per presentare il nuovo film ‘Don Chisciotte’ del regista Fabio Segatori, anche lui in sala per rispondere alle domande del pubblico. La pellicola, girata tra i calanchi lucani e il Pollino calabrese, si ispira con fedeltà alle 1300 pagine del romanzo di Miguel de Cervantes.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessio Boni è Don Chisciotte: "Qui a Firenze mi sento a casa"

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