Nell’ultima tappa di O Gran Camiño, Alessandro Pinarello ha concluso in prima posizione, mentre Adam Yates si è aggiudicato la classifica generale. Pinarello aveva già mostrato le sue capacità durante la Tirreno-Adriatico, arrivando tra i primi dieci nella classifica complessiva. La gara si è svolta su un percorso che ha messo alla prova le squadre e i corridori, con diversi momenti di confronto lungo il tracciato.

Aveva dato una dimostrazione di forza importante alla Tirreno-Adriatico, trovando la top-10 in classifica generale. La condizione è rimasta eccellente ed oggi è arrivata la prima vittoria da professionista: alla prima stagione World Tour si toglie una gran soddisfazione Alessandro Pinarello che va a prendersi il successo di tappa al O Gran Camiño 2026. Ultima frazione entusiasmante per la breve corsa a tappe spagnole: sull’arrivo in salita a Monte Trega è proprio l’azzurro della NSN Cycling Team, che aveva vestito per un giorno anche la Maglia Gialla di leader, ad imporsi in uno sprint ristretto. Il 22enne atleta tricolore è riuscito a prevalere sul giovane norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) e sul britannico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), vincitore della tappa di ieri e trionfatore della classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Pinarello firma un capolavoro nell’ultima tappa di O Gran Camiño. Classifica ad Adam Yates

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