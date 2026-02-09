Colleferro e Valmontone tre patenti ritirate per alcol Nei guai anche un 70enne per munizioni abusive

Durante il weekend, i controlli dei Carabinieri sui veicoli a sud di Roma hanno portato al ritiro di tre patenti per guida in stato di ebbrezza. Nei controlli sono finiti anche un uomo di 70 anni, trovato con munizioni abusive, e altre persone che si sono messe alla guida sotto l’effetto di alcol. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche, stringendo le maglie su chi mette a rischio la sicurezza sulle strade.

Un bilancio pesante quello dell'ultimo weekend di controlli sulle strade a sud di Roma. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati in un vasto dispositivo di sicurezza che ha toccato anche i comuni di Artena e Valmontone, hanno stretto le maglie sui comportamenti pericolosi alla guida.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato un'operazione a tappeto tra i comuni di Colleferro, Valmontone e Artena.

