LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso Razzetti convince

Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, si sono registrati alcuni risultati importanti. La nuotatrice ha stabilito un nuovo record italiano nei 50 dorso, mentre un’altra atleta ha ottenuto la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi con un tempo di 58 secondi e 10 centesimi. La giornata ha visto anche la buona performance di un atleta maschile, che ha convinto nella competizione. La manifestazione continua con le batterie del mattino e aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.27: Vittoria, record personale e qualificazione per Parigi di Anita Gastaldi con 58”10. Seconda Paola Borrelli con 58”74, terza Sartori con 58”77 18.25: Queste le protagoniste della finale dei 100 farfalla donne: 1 ITA CAPRAI G. GS Fiamme Oro Esseci Nuoto Ssd 2005 1’00.03 2 ITA MUSETTI H. Circolo Canottieri Aniene 2006 59.97 3 ITA SARTORI S. Leosport Nice Footwear 2004 59.35 4 ITA GASTALDI A. Centro Sp.vo Carabinieri VO2 Nuoto Torino ssd 2003 59.22 5 ITA BORRELLI P. Fiamme Gialle Nuoto In Sport Rane Rosse 2005 59.26 6 ITA SCOTTO DI CARLO V. GS VV.F. Fiamme Rosse Napoli Nuoto ssd 2003 59.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convince Oro di Sara Curtis con Record Europeo nei 50 dorso | Europei 2025 in vasca corta Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis vuole stupire nei 50 dorso! Attesa per Razzetti e CerasuoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano per Michele Lamberti nei 50 dorso! Attesa per Pilato e QuadarellaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorsoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.22: Si chiude qui per ora la nostra diretta. L'appuntamento è alle ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it La Toscana si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Unipol di Riccione con la forza dei numeri e la potenza dei risultati. Un movimento ampio, strutturato e competitivo che trova immediata conferma anche in vasca, nella prima giornata di gare chiusa con un facebook Cembra (TN): ai campionati italiani doubles mix di curling belle prestazioni per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Titolo italiano per l’Av. Capo Simone Gonin con Giorgia Maurino, e medaglia d’argento per il 1º Av. Sc. Alberto Pimpini con Rachele Scalesse x.com