A un mese dal referendum si riempie il Cpr in Albania anche con chi c’era già stato La giudice Albano | Il governo cerca lo scontro con le toghe?

Il centro per migranti di Gjader si riempie di nuovi arrivati, molti dei quali sono stati già detenuti nei Cpr italiani. La causa è l’aumento di trasferimenti dal nostro paese, con circa settanta persone spostate in Albania nelle ultime due settimane. La giudice Albano chiede se il governo voglia provocare uno scontro con le toghe, mentre il centro si avvicina alla sua capacità massima. Il flusso di migranti continua senza sosta.

Il centro per migranti di Gjader non è mai stato così pieno. Nelle ultime due settimane il governo ha trasferito circa settanta persone dai Cpr italiani, compreso chi in Albania c’era già stato, inutilmente. Il tutto malgrado il Protocollo sia sotto esame alla Corte di giustizia Ue e i giudici italiani continuino a ordinare rientri in Italia. O forse proprio per questo. L’accelerata arriva infatti a un mese dal referendum sulla giustizia, mentre non passa giorno senza che una sentenza sull’immigrazione venga trascinata in un dibattito dove c’entra come i cavoli a merenda. Basterà che una parte dei nuovi arrivati faccia domanda d’asilo perché la Corte d’Appello di Roma ne ordini il rientro e la maggioranza gridi un’altra volta al boicottaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Toghe contro lo Stato: il referendum che decide chi comanda davvero in ItaliaIl referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026, rappresenta un momento chiave nel dibattito istituzionale italiano.

Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatriciAssane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader.

la Repubblica. . Un risarcimento di 700 euro per il mese illegittimamente trascorso nel cpr di Gjader. La sentenza del 10 febbraio scorso firmata dal giudice Corrado Bile del tribunale di Roma è la prima a condannare il ministero dell'Interno per un trasferiment - facebook.com facebook

Era in isolamento in una cella nel Cpr di Torino, Moussa Balde, il 23enne originario della Guinea che nel maggio del 2021 si tolse la vita nel centro. Poco prima di arrivare lì – per irregolarità nei documenti – era stato brutalmente aggredito da un gruppo di itali x.com