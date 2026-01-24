Cpr Albania ha confermato il rinnovo dell’accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza. Questa collaborazione assicura strutture di livello elevato, contribuendo a supportare le operazioni di polizia in Albania.

Missione Albania, avanti tutta senza badare a spese. È stato rinnovato l’accordo con il resort a cinque stelle per l’ alloggio delle forze dell’ordine impegnate nella gestione dei Cpr. Come ribadito più volte dalla premier Giorgia Meloni, per la gestione del dossier migranti l’Italia intende continuare a puntare su “soluzioni innovative” come il Protocollo sottoscritto tra Roma e Tirana il 6 novembre 2023. E poco importa se finora l’operazione non ha dato i frutti sperati dal governo. “Non l’abbiamo potuto finora far funzionare perché c’erano delle sentenze ideologiche dei giudici – ha spiegato l’inquilina di palazzo Chigi –. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cpr Albania, rinnovato l’accordo con Rafaelo Resort: hotel a 5 stelle per la polizia

Leggi anche: Migranti, Meloni: "Cpr Albania funzioneranno con patto asilo, responsabilità non mia"

Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatriciAssane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Piantedosi all'Adnkronos: Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure; Matteo Piantedosi: Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento.

Migranti, rinnovato resort a 5 stelle per polizia nei CPR in Albania: 18 milioni per altri due anniÈ quanto emerge dai documenti del ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza) visionati dall’agenzia di stampa LaPresse. Bonelli (Avs): Ennesimo spreco ... msn.com

Albania, rinnovato l'accordo con il resort 5 stelle per le forze dell'ordine, 18 milioni per 2 anniÈ stato rinnovato l'accordo con il resort 5 stelle per l'alloggio delle forze dell'ordine impegnate nella gestione dei Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) in Albania. Come ribadito più volte dalla ... msn.com

Un sorriso rinnovato con naturalezza e stile! . #tirana #albania #italia #rome #milano - facebook.com facebook