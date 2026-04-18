Recentemente, si è registrato un consenso crescente attorno alla candidatura di Nello Pizza come sindaco di Avellino, indicata dalla Direzione Provinciale del Partito Democratico. La figura di Pizza ha ottenuto il sostegno di vari esponenti politici, contribuendo a rafforzare l’unità nel cosiddetto campo largo. La discussione pubblica si concentra ora sulla necessità di unire le forze politiche intorno a questa candidatura, con l’obiettivo di presentare una lista unitaria alle prossime elezioni comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Registro con favore e soddisfazione il consenso che si è progressivamente consolidato attorno alla figura di Nello Pizza, candidato sindaco di Avellino su indicazione della Direzione Provinciale del Partito Democratico”. È quanto dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino. “Numerose forze politiche che si riconoscono nel campo largo – prosegue – hanno condiviso questa scelta, riconoscendo in Nello Pizza quelle doti di equilibrio, competenza e affidabilità che da sempre ne caratterizzano il profilo umano e politico. Un consenso ampio e significativo, che rappresenta un punto di partenza solido, importante, direi determinante per costruire un progetto amministrativo credibile e all’altezza delle sfide che attendono la Città”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alaia: “Ampio consenso su Nello Pizza, ora unità nel campo largo”

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