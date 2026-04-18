Al via la bonifica dalle radici Manutenzioni da 200mila euro

La prossima settimana prenderanno il via interventi di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e strade in due località balneari. Gli interventi, per un importo totale di circa 200mila euro, interesseranno le aree di Lido Adriano e Lido di Dante. Le operazioni prevedono lavori di rimozione delle radici che interessano le strutture pedonali e stradali nelle zone interessate.

Inizieranno la prossima settimana alcuni interventi di manutenzione straordinaria e bonifica da radici su marciapiedi e sedi stradali a Lido Adriano e Lido di Dante. Le opere, per un valore complessivo di 200 mila euro, prevedono la messa in sicurezza dei marciapiedi e della viabilità in viale Giotto a Lido Adriano e in alcuni tratti di viale Catone e viale Cavalcanti a Lido di Dante. A scuole chiuse si interverrà inoltre su viale Marino a Lido Adriano. L’intervento comprende anche la messa in sicurezza del passaggio pedonale in via dei Campeggi, di fronte al Camping Club del Sole. La bonifica da radici sarà eseguita sotto la supervisione di un agronomo specializzato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via la bonifica dalle radici. Manutenzioni da 200mila euro Notizie correlate Leggi anche: Ammanco dalle casse Fipav Campania da 200mila euro, cade l'accusa di riciclaggio per 24enne Rapina da 200mila euro di diamanti al rappresentante orafo: 33enne in carcereNella mattinata di ieri 7 aprile i carabinieri di Piove di Sacco coordinati dal capitano Giacomo Chimienti hanno rintracciato ed arrestato un 33enne,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via la bonifica dalle radici. Manutenzioni da 200mila euro; Manutenzione straordinaria delle strade, al via il programma annuale degli interventi da oltre 1,7 milioni di euro; Consorzio di Bonifica, al via il piano 2026 da oltre 13 milioni di euro; Noceto, Cavo Gandiolo in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense. Parco dei Cigni, al via l’intervento di pulizia: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forzeAl via i lavori al parco dei Cigni a Castel del Piano, in provincia di Grosseto, da parte di Comune e Consorzio di Bonifica ... grossetonotizie.com Spoleto, al via i lavori di bonifica e manutenzione straordinaria a palazzo Leonetti LupariniAffidati da Ater gli interventi da 110 mila euro nell'edificio di via del Municipio. Il presidente Santi: Nel piano industriale per rispondere alla grande emergenza abitativa. Coinvolti anche alcuni ... corrieredellumbria.it *Passante di Mestre chiuso nel fine settimana verso Trieste per manutenzioni* Il Passante di Mestre chiuderà in direzione Trieste dalle ore 22 di venerdì 17 aprile alle ore 5.30 di lunedì 20 aprile, tra il Bivio A4/A57 Dolo e Preganziol, per lavori di manute - facebook.com facebook