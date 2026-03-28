Un giovane di 24 anni è stato assolto dall'accusa di riciclaggio nel processo riguardante un ammanco di circa 200mila euro dalle casse della Federazione Italiana Pallavolo della Campania. Il giudice ha condannato invece un altro coinvolto, mentre altri quattro imputati risultano ancora sotto processo. La vicenda riguarda una presunta frode informatica ai danni dell'organizzazione regionale della pallavolo.

Assolto in sede di rito abbreviato. Avrebbe messo a disposizione degli autori della frode informatica il proprio conto postale Una condanna ed una assoluzione. E' quanto stabilito da gup del Mariano Sorrentino del tribunale di Napoli nei confronti di due soggetti accusati, insieme ad altri 4, di aver concorso nella frode informatica ai danni della Federazione Italiana Pallavolo ComitatoRegionale della Campania, a cui sono stati sottratti dal conto corrente della società 205.633,44 euro mettendo a disposizione i loro conti correnti. Formula assolutoria quindi per D.P.I., 24enne di San Cipriano D'Aversa, assistito dall'avvocato Fabio Ucciero. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Ammanco dalle casse Fipav Campania da 200mila euro, cade l'accusa di riciclaggio per 24enne

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