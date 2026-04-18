Al via il 24° Festival della Scienza

È iniziato il 24° Festival della Scienza presso il Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. La manifestazione, intitolata ‘Marilena Zoffoli’, si svolge fino a venerdì 24 e prevede incontri rivolti alla comunità locale. Durante la settimana, vengono organizzati eventi e conferenze aperte al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e cittadini in temi scientifici.

Al Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli torna il Festival della Scienza ‘Marilena Zoffoli’, che da oggi fino a venerdì 24 propone incontri aperti alla città. Il filo conduttore della 24ª edizione è ‘Scienza ed equilibrio’, tema sulla necessità di orientarsi in una realtà in continua trasformazione utilizzando il metodo scientifico come strumento di comprensione. L’apertura è affidata allo spettacolo teatrale ‘The HaberImmerwahr File. Scienza e nazionalismo nel dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato’, al San Luigi in due turni mattutini (9-10.30 e 11-12.30) riservato agli studenti del liceo. Da lunedì a venerdì il festival entra nel vivo con gli incontri pomeridiani aperti al pubblico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via il 24° Festival della Scienza Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Notizie correlate Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico... Cilento, fino al 24 aprile il "Festival della Filosofia in Magna Grecia"Circa 1800 studenti provenienti da tutta Italia si riuniranno nel Cilento, fra Ascea e Vallo della Lucania, fino al 24 aprile per l'edizione 2026 del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al via il 24° Festival della Scienza; Ispra al Festival delle scienze di Roma - SNPA; Festival delle Scienze di Roma 2026, al via il 15 aprile con Giorgio Parisi; Tra conferenze spettacolo, tavole rotonde e mostre, l'INFN arriva al Festival delle Scienze di Roma 2026 - INFN. Quando la scuola diventa cuore culturale della città: al liceo scientifico torna il Festival della ScienzaIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza Marilena Zoffoli, storico appuntamento dedicato a iniziative per studenti, docenti ... forlitoday.it Al via domani il Festival delle Scienze di RomaFestival delle Scienze di Roma CAOS E ARMONIA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 15-19 aprile 2026 XXI edizione Al via domani il Festival delle ... romadailynews.it TORNA IL FESTIVAL DELLA SCIENZA - Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì ospiterà la 24esima edizione del Festival della Scienza “Marilena Zoffoli”, storico appuntamento dedicato a iniziative per studenti, docenti e comunità - facebook.com facebook Galileo Festival della Scienza e dell'Innovazione (8-10 Maggio) un'opportunità per gli studenti e dottorandi di entrare in contatto con il mondo della ricerca scientifica ed esperti del settore In palio 100 borse di soggiorno Scade il 19 aprile Info: uniroma1.it/it/bor x.com