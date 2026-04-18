Al Teatro Giordano serata pro ‘Astomaps' con ‘in principio eravamo noi’ di Fabio e Dino

Lunedì 27 aprile, alle 21, il Teatro Giordano ospita uno spettacolo intitolato ‘In principio eravamo noi’, scritto da Fabio e Dino. L’evento, con ingresso alle 20, si inserisce in una serata dedicata alla solidarietà, organizzata per sostenere il progetto ‘A.stom.aps’. La rappresentazione si svolge nel teatro di via Giordano, con un pubblico invitato a partecipare per contribuire alla causa.

Il teatro incontra la solidarietà. L’appuntamento è per lunedì 27 aprile al Teatro Umberto Giordano alle 21 (ingresso alle 20.30) con lo spettacolo dal titolo ‘In principio eravamo noi’ scritto e diretto da Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Aldo Augelli e Fabio Di Credico. Il ricavato della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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