Piccolo Teatro stagione 2025 2026 | Fabio & Dino vanno in scena con ‘La cricca degli onesti’

Fabio e Dino portano in scena ‘La cricca degli onesti’ al Piccolo Teatro di Foggia, causando grande attesa tra il pubblico. La rappresentazione si terrà durante la stagione 20252026, all’interno del ciclo ‘Cammini’, e si svolgerà nei giorni 21, 22 e 28 febbraio, oltre al 1, 7 e 8 marzo. Gli spettacoli sono previsti il sabato alle 21 e la domenica alle 19, in via Delli Carri.

Nuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2025-2026 del Piccolo Teatro di Foggia. Sul palco di via Delli Carri nei giorni 21, 22 e 28 febbraio, e 1, 7 e 8 marzo (sabato alle 21 e domenica alle 19.30) andrà in scena lo spettacolo ‘La cricca degli onesti’, commedia liberamente tratta dal capolavoro di Nikolaj Gogol ‘L'Ispettore Generale’, riadattata da Dino La Cecilia e Lello D’Amato, per la regia dello stesso La Cecilia. In scena, oltre a La Cecilia, anche Germana Zappatore, Mariagrazia Salemme, Tonia Di Maggio, Beatrice Fierro, Gino De Stefano, Monica La Salandra, Ciro Grittani e Fabio Conticelli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Piccolo Teatro di Foggia, stagione 2025/2026: in scena ‘In principio eravamo noi’ con Fabio & Dino Il Piccolo Teatro di Foggia presenta la stagione 20252026 con un ricco calendario di spettacoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scalpelli virtuosi. La cappella Sansevero; Certe Notti, omaggio agli studenti vittime del terremoto dell'Aquila al Teatro Santa Chiara; Milano, Teatro Menotti: Gli innamorati; Teatro alla radio con Walter Bristot – ogni martedì dalle 9.40 – Podcast. Piccolo Teatro, stagione 2025/2026: Fabio & Dino vanno in scena con ‘La cricca degli onesti’Nuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2025-2026 del Piccolo Teatro di Foggia. Sul palco di via Delli Carri nei giorni 21, 22 e 28 febbraio, e 1, 7 e 8 marzo (sabato alle 21 e domenica alle 19. foggiatoday.it Stagione di Opera Lirica al Cinema, al Piccolo teatro RigolettoSi inizia domani martedì 17 febbraio alle ore 19.30, con RIGOLETTO di Giuseppe Verdi, in differita dalla Royal Opera House dell'Oman, per la regia di Franco Zeffirelli, che andò in scena postumo ... padovaoggi.it STASERA alle ore 21:00 al Piccolo Teatro Iqbal Masih PICCOLE DONNE NON DEVONO MORIRE di e con @francesca_pica_ e @mariascorza . “Sud Italia, oggi. In un piccolo cimitero di provincia, due quarantenni, Margherita e Pina, si ritrovano per la riesum - facebook.com facebook