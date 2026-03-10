Lezioni di cinema al Teatro Ordigno venerdì 13 marzo Pier Dario Marzi racconta la commedia italiana degli anni ' 70

Venerdì 13 marzo, presso il Teatro Ordigno di Vada, si terrà il secondo appuntamento della terza edizione di Lezioni di Cinema, una rassegna dedicata al tema

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Venerdì 13 marzo, all'Ordigno di Vada, secondo appuntamento con la terza edizione di Lezioni di Cinema, rassegna cinematografica sul tema "La vita è una commedia". In questo seconda lezione Pier Dario Marzi, esperto di linguaggio del cinema, racconta"La commedia italiana degli anni '60. Brutta, sporca e cattiva". Gli anni '70 sono stati un decennio fondamentale per la commedia italiana e non solo, segnato da un mix d'ironia, satira sociale e nuove provocazioni. I cambiamenti culturali e sociali che caratterizzavano il paese si riflettevano anche nel cinema, dove la commedia si trasformava e diventava sempre più audace. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lezioni di cinema al Teatro Ordigno, venerdì 27 febbraio Massimo Ghirlanda racconta Billy Wilder

"Ti mando al Sud", la commedia degli stereotipi sbarca al Teatro DadàSabato 21 febbraio, alle ore 21, il Teatro Dadà ospiterà la commedia "Ti mando al Sud", portata in scena dalla Nuova compagnia teatrale Nord Sud.

Tutto quello che riguarda Lezioni di cinema al Teatro Ordigno...

Temi più discussi: Lezioni di cinema con le star; Lezioni di cinema sulla Nouvelle Vague, al Nuovo di Varese Fino all’ultimo respiro; Giardini. Associazione culturale Tysandros: Lezioni di cinema; Lezioni di comicità. Chiacchiere con Fabio De Luigi.

Jessie Buckley sposa horror, la Nouvelle Vague, la lezione di Matilda De Angelis e altri 7 film al cinema o in digitaleI CINECONSIGLI Le prime visioni al cinema e le novità delle piattaforme di streaming: «La sposa!», «Nouvelle Vague», «Good Boy», «La mattina scrivo», «Jumpers – Un salto tra gli animali», «La lezione» ... corriere.it

La Lezione, recensione del thriller psicologico con Matilda De Angelis e Stefano AccorsiLeggi su Sky TG24 l'articolo La Lezione, recensione del thriller psicologico con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi ... tg24.sky.it

In Francia propongono di iniziare più tardi le lezioni a scuola x.com