Montevarchi Sold out al Teatro Sant’Andrea per la commedia brillante della Fraschetta

Il fine settimana al Teatro Sant’Andrea di Montevarchi ha registrato il tutto esaurito con la commedia brillante “Cercasi disperatamente anima gemella” della Fraschetta Compagnia Teatrale Amatoriale. Un appuntamento che ha attirato numerosi spettatori, confermando il successo di questa produzione locale e la vivacità del panorama teatrale della zona.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Grande successo nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 al Teatro dell'Oratorio Sant'Andrea per la Fraschetta Compagnia Teatrale Amatoriale, protagonista della commedia brillante "Cercasi disperatamente anima gemella". Due serate molto partecipate, che hanno confermato l'apprezzamento del pubblico per una proposta teatrale leggera, dinamica e capace di coinvolgere spettatori di tutte le età. Lo spettacolo, andato in scena sabato sera, è stato anche documentato in un video, attualmente disponibile online, a testimonianza dell'entusiasmo e del calore con cui il pubblico ha accolto la rappresentazione.

