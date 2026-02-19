Il fiuto di One non sbaglia blitz al Foro Boario | trovati cocaina e hashish 35enne arrestato

Il cane antidroga ‘One’ ha individuato droga al Foro Boario, portando all’arresto di un uomo di 35 anni. I militari della Sezione Radiomobile di Forlì hanno scoperto cocaina e hashish nascosti durante una perquisizione. L’uomo marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sul posto e portato in caserma. La scoperta si è resa possibile grazie all’olfatto preciso del cane, che ha fiutato le sostanze stupefacenti tra i bancali. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro della droga.

Grazie al fiuto di 'One', cane antidroga dei carabinieri del Nucleo cinofili di Pesaro, i militari della Sezione Radiomobile di Forlì hanno arrestato un 35enne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L'arresto è scattato al dopo un controllo svolto in uno stabile al Foro Boario e finalizzato a verificare le condizioni di soggiorno dei residenti. Durante la perquisizione il 35enne è stato trovato in possesso di 623 grammi di hashish, confezionati in 6 panetti, e di 25 grammi di cocaina, nascosti all'interno dell'auto in suo uso, oltre a 540 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.