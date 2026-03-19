al foro boario mostra del bestiame vetrina per dodici aziende agricole

Al Foro Boario si svolge una mostra del bestiame, con la partecipazione di dodici aziende agricole che portano in esposizione i loro animali. La manifestazione si concentra sulla presentazione di diverse specie e razze, attirando pubblico e operatori del settore. L'evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si concentra sulla valorizzazione delle produzioni agricole locali.

di Claudio Roselli Risale il numero delle aziende agricole che portano in esposizione gli animali nello storico appuntamento iniziale al Centro Fiere e Servizi del Foro Boario di via Angelo Scarpetti, quello della mattinata di oggi con la mostra del bestiame dalle 8 in poi; sono dodici, tutte dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra, più una proveniente da Castiglione della Pescaia. I capi bovini di razza chianina, allevati nei Comuni montani del comprensorio, recitano la parte del leone, ma adulti e bambini potranno ammirare anche asini, pecore e alpaca. Non ci saranno i suini per motivi di carattere igienico-sanitario, legati anche alla trasmissione di malattie, però i box saranno più occupati rispetto al passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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