' Lina la lumachina alla scoperta del mondo' incontro dedicato ai più piccoli
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, la biblioteca Bassani di Ferrara organizza un evento rivolto ai bambini intitolato
In occasione della ‘Giornata Mondiale della Terra’, la biblioteca Bassani di Ferrara propone un incontro dedicato ai più piccoli con ‘Lina la lumachina alla scoperta del mondo’, per scoprire, in modo creativo e coinvolgente, la meraviglia della natura. L'appuntamento, per bambine e bambini dai.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
'I mercoledì dell'arte', nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli alla scoperta di Alexander CalderSarà dedicato ad Alexander Calder il nuovo appuntamento con ‘I mercoledì dell’arte’ per bambini, che si terrà oggi alle 17.
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