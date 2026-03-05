Roma al Chiostro del Bramante arriva Flowers Meravigliosa Natura

A Roma, al Chiostro del Bramante, si apre la mostra intitolata “Flowers. Meravigliosa Natura”. L’evento segue il successo della precedente esposizione “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” e coinvolge il DART del Chiostro del Bramante, che collabora con la Kunsthalle di Monaco e Suzanne Landau. La rassegna presenta una selezione di opere dedicate ai fiori e alla natura, senza coinvolgimento diretto di altre istituzioni.

Roma, 5 mar. (askanews) – Dopo il successo di pubblico di “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”, DART – Chiostro del Bramante, in accordo con la Kunsthalle di Monaco e Suzanne Landau, ma in maniera indipendente, presenta “Flowers. Meravigliosa Natura”, nuovo capitolo dello stesso progetto espositivo, in programma da sabato 14 marzo a domenica 6 settembre 2026. In continuità con l’esposizione precedene, la mostra evolve e amplia lo sguardo: se nel primo capitolo il fiore era posto al centro della riflessione come elemento simbolico, politico e poetico, “Flowers. Meravigliosa Natura” si dedica ora al tema della natura nella sua totalità, intesa come universo organico e mutevole in cui forme vegetali e animali, elementi marini e molteplici specie convivono e dialogano in un equilibrio dinamico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

