Flowers - Meravigliosa natura al Chiostro del Bramante

La mostra Flowers, ospitata al Chiostro del Bramante, si è conclusa il 22 febbraio e ha attirato numerosi visitatori con le sue installazioni dedicate alla natura. L’esposizione ha presentato opere che celebrano la fioritura e la trasformazione degli elementi naturali. A partire dalla primavera, la stessa mostra tornerà con una nuova configurazione, pronta a nuovamente attirare l’attenzione del pubblico.

In natura nulla si ferma: tutto si trasforma, tutto si prepara a una nuova fioritura. E così anche la mostra Flowers, che ha chiuso i battenti lo scorso 22 febbraio, rifiorirà in primavera in una nuova veste. L'esposizione al Chiostro del Bramante riaprirà al pubblico il 14 marzo, con un cambio di opere della meravigliosa natura. In continuità con Flowers. Dal Rinascimento all'intelligenza artificiale, il Chiostro del Bramante presenta Flowers. Meravigliosa Natura, il nuovo progetto espositivo in programma dal 14 marzo al 6 settembre 2026.