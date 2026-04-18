Akragas a Serradifalco Catania | Trasferta insidiosa

Alla vigilia della penultima giornata del campionato di Promozione girone D, mister Seby Catania ha parlato della partita contro il Serradifalco, che si giocherà a Serradifalco. La sfida è considerata difficile, considerando le caratteristiche della squadra avversaria e l’importanza della trasferta. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro con attenzione, consapevole delle insidie di una gara che può influenzare la classifica.

Alla vigilia della penultima trasferta del campionato di Promozione girone D, mister Seby Catania ha presentato la sfida contro il Serradifalco."È una tappa di avvicinamento alla partita di mercoledì. Abbiamo preparato la gara come sempre, sapendo di incontrare una squadra che ha fatto un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: L’Invicta ad Arezzo. Trasferta insidiosa Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea CostaTempo di lettura: 2 minuti Dopo quindici giorni, domani, domenica, la Paperdi Juvecaserta fa ritorno a Imola per affrontare l’ UP Andrea Costa Imola,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Akragas, si riparte: testa a Serradifalco e poi al Priolo in Coppa Italia; Serradifalco – Akragas, questa la terna arbitrale; Akragas, febbre Coppa Italia: dopo il 4-0 scatta la missione Priolo. Catania: Siamo pronti; L'Akragas riprende gli allenamenti, testa alla sfida al Priolo in Coppa. L’Akragas in trasferta a Serradifalco prima della semifinale di Coppa ItaliaMercoledì 22 aprile, al Totò Russo, si giocherà invece la semifinale di Coppa Italia: ironia della sorte, l’Akragas si troverà ancora di fronte i siracusani del Priolo ... grandangoloagrigento.it Akragas, si riparte: testa a Serradifalco e poi al Priolo in Coppa ItaliaLe parole di mister Sebi Catania in vista della trasferta di campionato a Serradifalco e della semifinale di Coppa Italia ... grandangoloagrigento.it Akragas in allenamento verso campionato e coppa Italia facebook