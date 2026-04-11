L’Invicta ad Arezzo Trasferta insidiosa

Oggi alle 17.30, la squadra maschile dell’Invicta scende in campo ad Arezzo per la ventiduesima giornata di serie B. La trasferta si presenta come una sfida difficile contro il Club Arezzo, con la formazione di Fabrizio Rolando pronta a affrontare un ostacolo importante in questa fase della stagione. La partita si svolgerà sul campo ospite, mettendo alla prova le ambizioni della squadra in questa gara.

Trasferta insidiosa ad Arezzo per l’ Invicta di Fabrizio Rolando. Oggi alle 17.30 la formazione maschile dell’Invicta sarà sul campo del Club Arezzo per la ventiduesima giornata di serie B. Scontro salvezza tra due formazioni che cercano punti per chiudere il discorso del mantenimento della categoria. Durante la pausa pasquale l’Invicta ha recuperato le pile, recuperando anche qualche giocatore, anche se Rossi e Ferrari non saranno ancora del match per via dei propri problemi fisici. Sarà una trasferta difficile, sia per la classifica, che vede i grossetani non ancora del tutto salvi, sia perché la squadra di Arezzo è decima con 21 punti. La sosta ha permesso a coach Fabrizio Rolando di recuperare tutti gli infortunati, eccetto Andrea Rossi, che anche per questo fine settimana dovrà rimanere a riposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ternana-Gubbio, Fabio Liverani: "Dobbiamo goderci il buon momento. La squadra ad Arezzo ha reagito alla grande, ora una sfida insidiosa"Vigilia del derby umbro Ternana-Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20.

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