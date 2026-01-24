Paperdi Juvecaserta torna a Imola | trasferta insidiosa contro l’Andrea Costa

Domani, la Paperdi Juvecaserta torna in trasferta a Imola per affrontare l’UP Andrea Costa Imola, attualmente settima nel campionato con 24 punti, derivanti da 12 vittorie e 9 sconfitte. Una sfida importante che richiede concentrazione e determinazione, in un contesto difficile come quello di Imola. La partita rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e continuare a lavorare sui propri obiettivi stagionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quindici giorni, domani, domenica, la Paperdi Juvecaserta fa ritorno a Imola per affrontare l’ UP Andrea Costa Imola, attuale settima forza del campionato con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 9 sconfitte. Per la formazione guidata da coach Luca Dalmonte si tratta del secondo impegno consecutivo al PalaRuggi, dopo il successo ottenuto domenica scorsa contro la Power Basket Nocera. All’andata, i bianconeri si imposero per 71-62 al termine di una gara combattuta fino agli ultimi possessi. Alla vigilia del match, coach Lino Lardo richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la concentrazione: “Il bel successo contro la capolista Livorno non deve farci perdere lucidità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta torna a Imola: trasferta insidiosa contro l’Andrea Costa Paperdi Juvecaserta, trasferta ad Imola per la prima uscita dell’anno nuovoLa Paperdi Juvecaserta torna in campo per la prima trasferta del 2021, affrontando domani sera la Virtus Imola nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di serie B nazionale. Juvecaserta, prima trasferta del 2026: c'è l'anticipo contro ImolaLa Juvecaserta affronta domani sera, in anticipo, la Virtus Imola nella ventunesima giornata del campionato di serie B. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Basket, serie B | Paperdi Juvecaserta 2021-Verodol CBD Pielle Livorno 91-73: crollo biancoblù a Caserta; Paperdi Juvecaserta-Verodol CBD Pielle Livorno è la diretta di Serie B Nazionale sulla piattaforma Twitch FIP; La Juvecaserta batte Livorno e vola in vetta; A MENTE FREDDA #21: PAPERDI JUVECASERTA, ALTRO CHE BLUE MONDAY! PIELLE LIVORNO KO, SI AGGANCIA LA VETTA. La Juvecaserta batte Livorno e vola in vettaIn un PalaPiccolo esaurito e ribollente di passione, la Paperdi Juvecaserta supera nettamente la Verodol Livorno, ribalta a proprio favore la differenza canestri nello scontro diretto ed aggancia al p ... casertanews.it Juvecaserta, prima trasferta del 2026: c'è l'anticipo contro ImolaPrima trasferta dell'anno nuovo per la Paperdi Juvecaserta 2021, che sarà impegnata domani sera, sabato, ad Imola nel confronto con la locale formazione della Virtus in uno degli anticipi previsti dal ... casertanews.it Diciottesima puntata della stagione 2025-26 di Cestisticamente Parlando in vista della trasferta della Paperdi JuveCaserta contro l'Andrea Costa Imola. Ospiti ai nostri microfoni il play/guardia bianconero Matteo Laganà e il presidente bianconero Francesco F - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.