Ajay Mitchell, un giocatore di 23 anni nato in Belgio, ha parlato alla Gazzetta commentando il suo ruolo nella squadra di Oklahoma City. Ha affermato che il team si considera una famiglia e che si sente capace di ripetere le proprie prestazioni. Mitchell ha anche sottolineato di essere un giocatore diverso rispetto al passato e ha descritto la vittoria come una sensazione che desidera rivivere.

"Siamo una squadra migliore dello scorso anno". Quello di Ajay Mitchell, una delle sorprese di Oklahoma City quest’anno, è allo stesso tempo un grido di battaglia per i Playoff e un avvertimento alla Nba: i campioni in carica non vogliono abdicare. Nessuno fa il bis dal 2018, ma questi Thunder hanno confermato chiudendo col miglior record in regular season di essere pronti a diventare una dinastia. Anche grazie agli enormi progressi fatti da Mitchell, 23enne nato in Belgio e salito in questa sua seconda stagione Nba a oltre 13 punti di media dopo una prima condizionata dagli infortuni. "Voglio essere un giocatore in grado di fare quello che serve per vincere" ha raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, tra le ambizioni di squadra e l’orgoglio per essere diventato un modello per tanti tifosi nel suo Belgio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ajay Mitchell: "A Okc siamo una famiglia e possiamo ripeterci. Sono un giocatore diverso dal passato"

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