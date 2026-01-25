Filippo De André, figlio di Cristiano e nipote di Fabrizio, condivide il suo percorso tra famiglia, passione per la cucina e desiderio di cambiamento. In un’intervista a Cook – Corriere della Sera, parla del rapporto con i genitori, del rispetto per Dori Ghezzi e della sua decisione di allontanarsi temporaneamente da Milano. Un racconto sincero che mette in luce le sue radici e il suo interesse per la buona tavola.

Filippo De André, figlio di Cristiano e nipote di Fabrizio, a Cook – Corriere della Sera racconta del suo grande amore per il cibo e la buona cucina ed ha anche deciso di staccarsi da Milano, almeno per ora. "Ho smesso di lavorare full time per darmi a impieghi stagionali: quello dello chef è un mestiere totalizzante. La mia era diventata una vita monastica, a tratti alienante. Poi, quando vedi che mentre gli altri si divertono tu lavori e il giorno libero lo passi a recuperare, soppesi pro e contro e agisci di conseguenza. Non ho avuto dubbi: il tempo per sé non ha prezzo", ha dichiarato. Oggi Filippo vive a Canale, nel Roero, provincia di Cuneo, Piemonte: "Un posto poetico, lontano dalla frenesia della metropoli.

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo cresciuti in una famiglia complessa. Se papà Cristiano è felice lo sono anche io. Con Dori Ghezzi c’è rispetto, ma siamo distanti”: così Filippo De Andrè

Cristiano De Andrè compie 63 anni, i figli, l'arresto, il flirt con Alba Parietti: «Papà Fabrizio era un orco, ma quando è morto sono andato in depressione»Cristiano De André compie 63 anni, un traguardo che riflette una vita attraversata da momenti di successo artistico e sfide personali.

