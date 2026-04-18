Una donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto mentre il suo figlio, poco più che ventenne, la stava aggredendo. La madre ha riferito di essere stata picchiata e di essere stata colpita con vari oggetti durante l'episodio. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno messo fine alla situazione di violenza. La donna è stata assistita dai soccorritori, mentre il ragazzo è stato accompagnato in ospedale per le valutazioni del caso.

Una madre costretta a chiamare il 112 per salvarsi dal figlio poco più che ventenne, che la sta aggredendo, picchiando e colpendo con tutti gli oggetti che gli capitano a tiro. È successo giovedì in un’abitazione di Orzinuovi. L’epilogo della drammatica lite familiare sono state le manette per il ragazzo, un ventiquattrenne arrestato in flagranza dai carabinieri. Lesioni personali aggravate e maltrattamenti familiari, i reati contestati. A far scattare l’intervento è stata proprio la signora, una 61enne, la quale nel pomeriggio aveva chiamato disperata la stazione locale dell’Arma per segnalare che il figlio convivente, completamente ubriaco, era fuori di sé: oltre a picchiarla, la strattonava e le lanciava addosso oggetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Aiuto, mio figlio mi picchia". Donna salvata

After 11 years of love, she mocked his loyalty for another. He left, and now she's desperate.

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