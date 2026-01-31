Venite mio figlio adolescente mi ha colpito | il padre chiede aiuto ai Carabinieri ma è lui ad essere arrestato

Quando il padre chiama i Carabinieri dicendo che il figlio gli ha dato un pugno in testa, non immagina che a finire in manette sarà lui. A Palermo, le forze dell’ordine intervengono e scoprono che l’uomo ha una lunga lista di maltrattamenti nei confronti del ragazzo. Alla fine, sono i militari a portarlo via, mentre il giovane adolescente torna a casa con i dubbi sulla vicenda.

Chiama i Carabinieri perché il figlio adolescente gli ha dato un pugno in testa ma è lui a venire arrestato per maltrattamenti a Palermo.

Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con suo figlio Nathan, ormai adolescente, affrontando le sfide e le difficoltà di essere madre in questa fase della crescita.

