A tre turni dalla fine della stagione regolare, il Sanpaimola si trova a due punti dalla zona playoff e a quattro da quella dei playout. La squadra romagnola si concentra sulle prossime sfide contro la Spal e il Mezzolara, che si preannunciano decisive per la classifica. La Spal, secondo alcuni, sembra essere favorita per la qualificazione ai playoff, mentre si nutrono timori riguardo alle prestazioni di alcuni avversari chiave.

A 270 minuti dalla fine della regular season, il Sanpaimola gravita nella terra di mezzo. A -2 dalla zona playoff e +4 su quella playout, i romagnoli preferiscono guardarsi alle spalle, soprattutto perché il calendario gli metterà di fronte nei prossimi due turni prima la Spal e poi il Mezzolara. "La nostra stagione finora è soddisfacente, però il campionato non è ancora finito e non c’è da stare tranquilli – commenta il direttore sportivo Luca Miserocchi –. Abbiamo un calendario terribile, tanto da trasformarci negli arbitri della corsa al primo posto: venderemo cara la pelle sia con la Spal che col Mezzolara, non possiamo permetterci di regalare nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ai playoff vedo una Spal favorita": "Temo molto Senigagliesi e Piccioni"

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