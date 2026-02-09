Inimmaginabile essere fuori dalla lotta per il primo posto a febbraio Gioco e personalità molto carenti E una Spal da playoff e niente più

La Spal si trova ormai lontana dalla lotta per il primo posto in classifica. A febbraio, la squadra mostra pochi stimoli e una mancanza di personalità in campo. La corsa ai vertici sembra ormai sfumata, e gli obiettivi si riducono a un piazzamento nei playoff. La vittoria in campionato è lontana, e anche la possibilità di arrivare in testa sembra ormai un ricordo.

Via, è una Spal da playoff e nulla più, e auguri andarli a vincere. Detto addio alla Coppa, non è nemmeno Carnevale e anche il primo posto vola lontano. Rimanere virtualmente fuori dai giochi per il primo posto già a febbraio era inimmaginabile, in estate e anche solo in autunno. Invece il -8 da un Mezzolara capace di 28 punti (e 4 gol subiti.) nelle ultime dieci giornate è durissima realtà, e fa ritenere un’utopia dirsi ancora in corsa. La Spal si sta divorando la promozione al " Paolo Mazza ", dove ormai il copione è scontato, anche passando da un allenatore all’altro: inizio titubante, gol di vantaggio regalato all’avversario, si chiami Santarcangelo, Medicina o Castenaso, poi rimonta da compiere difficile e infatti realizzata solo parzialmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

