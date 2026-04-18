L’intelligenza artificiale sta attraversando una fase di crescita rapida, con avanzamenti tecnologici che aprono nuove possibilità. Tuttavia, questa evoluzione solleva anche preoccupazioni riguardo al mondo del lavoro, in particolare per le professioni di livello medio e alto. Secondo studi recenti, si prevede una potenziale riduzione del 50% delle posizioni di colletti bianchi, mentre le normative si trovano a dover affrontare il dilemma di regolamentare un settore in rapida trasformazione.

Il dell’intelligenza artificiale si trova di fronte a un bivio normativo e sociale, mentre la potenza di calcolo continua a spingere i modelli verso nuovi orizzonti. Dario Amodei, alla guida di Anthropic, sostiene la necessità di introdurre regolamentazioni rigorose per gestire una tecnologia che non accenna a rallentare, paragonando la gestione dei sistemi intelligenti alla sicurezza necessaria per l’aviazione o il settore automobilistico. L’impatto sul mercato del lavoro e le nuove vulnerabilità digitali. Le previsioni sull’evoluzione occupazionale delineano uno scenario complesso per i professionisti delle scrivanie. Secondo le analisi di Amodei, si potrebbe assistere a una contrazione fino al 50% delle opportunità lavorative destinate ai profili entry-level tra i colletti bianchi nei prossimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e crisi del lavoro: il rischio del -50% per i colletti bianchi

How AI is causing a white collar bloodbath

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