Suleyman capo di Microsoft AI | Il lavoro dei colletti bianchi sarà automatizzato entro 18 mesi

Suleyman, capo di Microsoft AI, ha annunciato che entro 18 mesi il lavoro dei colletti bianchi sarà completamente automatizzato, puntando a sostituire molte mansioni ripetitive con sistemi di intelligenza artificiale. La decisione deriva dall’implementazione di nuove tecnologie di automazione sviluppate dall’azienda, che promettono di rendere più efficienti e meno soggette a errori le attività quotidiane negli uffici. A differenza di altre previsioni, questa si basa sui test recenti condotti in alcuni dipartimenti di Microsoft, dove si sono già registrati significativi cali di tempo impiegato per compiti amministrativi.

L'IA Rivoluziona il Lavoro: Microsoft Prevede un'Automazione Diffusa Entro 18 Mesi. La prospettiva di un futuro del lavoro radicalmente trasformato dall'intelligenza artificiale si fa sempre più concreta. Mustafa Suleyman, amministratore delegato di Microsoft AI, ha previsto che la maggior parte delle mansioni svolte dai lavoratori "colletti bianchi" sarà automatizzata entro i prossimi 18 mesi, una rivoluzione che potrebbe mettere a dura prova governi e aziende di tutto il mondo. L'annuncio, rilasciato al Financial Times il 12 febbraio 2026, apre un dibattito urgente sull'impatto dell'IA sull'occupazione e sulla necessità di ripensare il ruolo dell'uomo nel mondo del lavoro.