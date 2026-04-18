Un esperto nel campo dell'intelligenza artificiale spiega che il 2023 rappresenta un momento di sviluppo importante per questa tecnologia, anche se non si può ancora parlare di un completamento del suo percorso di crescita. Dopo anni di annunci e promesse, si osservano progressi concreti, ma l’intelligenza artificiale si trova ancora in una fase di evoluzione, con applicazioni che stanno diventando più diffuse in diversi settori.

Dopo tante promesse, questo per l’AI (intelligenza artificiale) “è l’anno della maturità, ma non nel senso che abbia finito di crescere. Al contrario, è l’anno in cui smettiamo di parlarne come di una promessa e iniziamo a giudicarla per l’impatto reale che ha su lavoro, processi e decisioni. La sfida principale è passare dall’entusiasmo all’adozione consapevole: meno demo, più casi d’uso concreti”. Parola di Pasquale Viscanti, ideatore e autore insieme a Giacinto Fiore del podcast dei record ‘Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice’ e anima dell’ AI Week, il più grande evento europeo sull’Intelligenza Artificiale, quest’anno in programma il 19–20 maggio alla Fiera Rho (Milano).🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI da stampella a tutor, parla il guru che ce ‘la spiega semplice’

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