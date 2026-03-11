Il ministro degli Esteri italiano ha rivolto un messaggio all’Iran, affermando che la guerra è una cosa negativa. Il video diffuso mostra Tajani parlare in modo informale, come se fosse in un bar tra amici, e ha suscitato commenti di insensatezza. Confrontato con altri esponenti politici, Tajani appare distante dal tono serio che ci si aspetterebbe in ambito internazionale.

C’è qualcosa di profondamente imbarazzante nel video con cui Antonio Tajani ha deciso di “parlare” all’Iran. Non una posizione diplomatica, non un’analisi geopolitica, non una proposta. Solo una sequenza di frasi che suonano come quelle che si sentono a mezzanotte al tavolo di un bar: “Basta missili, basta droni, basta bomba atomica”. Come se bastasse dirlo. Come se la politica internazionale fosse un cartello appeso alla porta di casa: vietato disturbare. Il problema non è nemmeno l’ingenuità del messaggio. È il vuoto che lo circonda. Tajani non argomenta, non spiega, non costruisce una linea politica. Semplicemente pronuncia ovvietà universali — “si può vivere in pace senza armi atomiche” — con la solennità di chi pensa di aver appena scoperto la gravità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tajani spiega all’Iran che la guerra è brutta: la geopolitica secondo il Ministro (per caso) che parla come al bar con gli amici

