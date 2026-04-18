Nel pomeriggio di ieri, è stato aperto ufficialmente uno spazio dedicato a giovani e famiglie in via Nino Bixio 13. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’ente che gestisce l’iniziativa. L’apertura di questa struttura fa parte di un progetto promosso dall’associazione agrorinasce, con l’obiettivo di offrire un punto di incontro e di supporto per la comunità locale. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di diversi cittadini del quartiere.

Tempo di lettura: 4 minuti È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri, in via Nino Bixio 13, lo “Spazio Giovani e Famiglie”, un nuovo presidio dedicato alla socialità e alla crescita, restituito alla comunità grazie al finanziamento della Regione Campania nell’ambito dei programmi di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato i referenti dell’Associazione Omnia Onlus, soggetto affidatario della gestione, insieme al sindaco di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, alla presidente di Agrorinasce Maria Antonietta Troncone, all’amministratore delegato Giovanni Allucci, al Vescovo S.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Agrorinasce ha inaugurato “NIKA – Spazio Giovani e Famiglie” a San Cipriano d’Aversa

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