San Cipriano d’Aversa inaugurazione di Nika | da bene confiscato a cuore della comunità

Il prossimo 17 aprile alle ore 16 sarà inaugurata a San Cipriano d’Aversa una nuova struttura situata in via Nino Bixio. L’edificio, un bene confiscato, è stato riqualificato e aperto alla comunità locale. L’evento prevede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che potranno visitare gli spazi e conoscere il progetto di recupero avviato. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà inaugurato il prossimo 17 aprile alle ore 16, in via Nino Bixio 13, lo “Spazio Giovani e Famiglie”, un luogo restituito alla comunità e trasformato in opportunità di crescita, condivisione e socialità grazie al finanziamento della Regione Campania nell’ambito dei programmi di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Al taglio del nastro, oltre ai referenti dell’Associazione Omnia Onlus, affidataria del bene, saranno presenti il sindaco di San Cipriano d’Aversa Vincenzo Caterino, la presidente di Agrorinasce Maria Antonietta Troncone, l’amministratore delegato di Agrorinasce Giovanni...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Cipriano d’Aversa, inaugurazione di Nika: da bene confiscato a cuore della comunità Da bene confiscato a cuore della comunità: il riscatto del centro “Rita Atria” di CalendascoA 10 anni dall’acquisizione da parte del Comune, l’immobile è diventato sede della Protezione Civile, centro per attività civiche, culturali e... Un bene confiscato diventa Ostello della Cultura: l'inaugurazione a FuorigrottaTaglio del nastro per il nuovo centro di aggregazione giovanile e inclusione sociale sorto in un immobile sottratto alla criminalità organizzata Alla... Temi più discussi: Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa: sfida a tre per la guida del Comune; San Cipriano d’Aversa, il ruolo della Dc può cambiare gli equilibri elettorali; San Cipriano D'Aversa, un bene confiscato diventa Nika, spazio di gioia e creatività per il quartiere; Elezioni comunali 2026. Corsa a tre per la fascia, Coppola sfida Caterino. Ma c'è anche il 'terzo polo'. San Cipriano D’Aversa, un bene confiscato diventa Nika, spazio di gioia e creatività per il quartiereScopri tutti i dettagli riguardo San Cipriano D'Aversa, un bene confiscato diventa Nika, spazio di gioia e creatività per il quartiere . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Elezioni comunali a San Cipriano d'Aversa: sfida a tre per la guida del ComuneIl sindaco uscente Caterino trova due sfidanti: Belloro ufficializza la candidatura, Coppola consolida la sua coalizione civica ... casertanews.it CURE TERMALI 2026: APERTE LE ISCRIZIONI! L’Amministrazione Comunale di San Cipriano Picentino organizza per l’anno 2026 due cicli di cure termali presso il Complesso Termale Vulpacchio di Contursi Terme. Il servizio è rivolto a 50 cittadi - facebook.com facebook