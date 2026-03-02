Scompare nel nulla viene ritrovato vivo dopo una settimana intrappolato nel fango

Un uomo scomparso la sera di San Valentino è stato ritrovato vivo dopo una settimana in un'area isolata, con il fango fino alle spalle. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra amici e familiari, ma alla fine è stato individuato e salvato. Le ricerche si sono concentrate in zone impervie e difficili da raggiungere, dove è stato rinvenuto in condizioni di emergenza.