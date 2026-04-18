Agropoli Il porto presente al Seatrade Cruise Global di Miami

Agropoli ha partecipato al Seatrade Cruise Global di Miami, presentando il suo porto come destinazione ideale per un itinerario crocieristico nel Mediterraneo. L’evento ha visto la città mettere in evidenza il suo attracco in rada, con l’obiettivo di attrarre compagnie di navigazione e turisti. La presenza all’appuntamento internazionale si inserisce nelle iniziative di promozione del porto e delle aree limitrofe come mete di escursione e turismo marittimo.

La città di Agropoli con il suo attracco in rada proposta come itinerario crocieristico esperienziale nel cuore del Mediterraneo in occasione del Seatrade Cruise Global di Miami. L’assessore al mare e al porto Giuseppe Di Filippo ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: AdSP Mtcs protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami, Civitavecchia verso nuovo record 2026 Adsp del mare Sicilia occidentale al Seatrade di Miami, Tardino taglia nastro padiglione ‘CruiseItaly’(Adnkronos) – La presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Annalisa Tardino e il viceconsole d’Italia Giacomo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Agropoli, Il porto presente al Seatrade Cruise Global di Miami. Agropoli conquista il Seatrade di Miami: la Magna Graecia punta sul turismo crocieristico d’eccellenzaAgropoli protagonista al Seatrade Cruise Global di Miami con il progetto Magna Graecia Coast to Coast. Scopri l'itinerario crocieristico esperienziale tra siti UNESCO e tradizioni ... infocilento.it Spezia e Marina di Carrara al Seatrade Cruise Global. Porto della Spezia entro i primi 20 in Europa anche nel 2025(FERPRESS) – Roma, 17 APR – Si è chiusa a Miami il Seatrade Cruise Global, la fiera crocieristica più importante al mondo. L’AdSP del Mar Ligure Orientale ha partecipato alla collettiva di Assoporti, ... ferpress.it