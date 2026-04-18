L’amministrazione di Agrigento ha deciso di acquistare cento nuove barriere metalliche destinate a rafforzare i controlli della polizia locale. La spesa totale prevista per l’operazione è di circa 11 milioni di euro. Questa misura mira a migliorare la sicurezza pubblica e la gestione del traffico nella città, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione coinvolge l’approvazione di un apposito piano di acquisto e distribuzione delle barriere.

L’amministrazione di Agrigento ha approvato l’acquisto di cento nuove barriere metalliche per potenziare le capacità operative della polizia locale, stanziando una cifra complessiva di 11.102 euro. La fornitura, destinata a colmare un vuoto strutturale accumulato negli ultimi anni, è stata affidata a una società specializzata con sede in Puglia e prevede strutture in ferro zincato dotate di bande riflettenti su entrambi i lati e caratteristiche personalizzate. Gestione logistica e necessità di manutenzione del territorio. Il rinnovo del parco attrezzature risponde a una carenza di materiali che ha raggiunto livelli critici per la gestione dell’ordine pubblico e della circolazione stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento rinnova la sicurezza: 100 nuove barriere per la città

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