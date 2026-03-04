Evento di Radio 105 aumenta la sicurezza in città | dai militari alle barriere cosa succederà

In città si intensificano i controlli in vista dell’evento di Radio 105, previsto dal 20 al 22 marzo in piazza Trento e Trieste, con ulteriori appuntamenti dedicati al karaoke il 26 e 27 marzo. Durante le giornate, saranno presenti militari e barriere per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini. La manifestazione vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti della musica italiana.

Decise le linee guida per la gestione del pubblico nel corso dell'evento. Occhio anche alla Sinagoga Sicurezza rafforzata in città in vista del 'compleanno' di Radio 105. L'evento – in programma il 20, 21 e 22 marzo (con un'appendice il 26 e 27 marzo, legati al mondo del karaoke) in piazza Trento e Trieste – porterà a Ferrara i migliori interpreti della musica italiana e le telecamere di Mediaset (con l'evento trasmesso in tv nel mese di aprile). Di conseguenza, si attendono migliaia di spettatori. In relazione a ciò, sono state decise le misure di sicurezza. L'evento, concepito come un format televisivo in cui il pubblico farà da contorno in un'arena sotto le stelle, prevede una capienza massima di poco meno di 5mila persone a serata.