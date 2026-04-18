Agrigento blitz nella movida | alcol a minori e caos sanitario

Durante un controllo condotto nel centro di Agrigento, le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza di alcol somministrato a minori e situazioni di caos sanitario all’interno di un locale della zona. Il titolare dell’attività è stato denunciato per violazioni delle norme sulle consumazioni ai minorenni e per eventuali irregolarità sanitarie. L’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli mirati alla sicurezza pubblica.

Un controllo sistematico condotto dalle forze dell’ordine nel centro di Agrigento ha portato alla denuncia di un titolare di un locale della movida. Durante l’ispezione avvenuta lo scorso fine settimana, gli agenti della polizia e i vigili urbani hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a due minorenni, entrambi con un’età inferiore ai 16 anni, oltre a gravi mancanze amministrative e sanitarie. Inadempienze amministrative e rischi per la sicurezza alimentare. L’attività commerciale oggetto del sopralluogo non risultava regolarmente in possesso della Scia necessaria per operare. La situazione si è aggravata con il riscontro di una gestione superficiale dei registri HACCP, documenti fondamentali per garantire gli standard igienico-sanitari nella somministrazione di alimenti e bevande.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento, blitz nella movida: alcol a minori e caos sanitario Notizie correlate Leggi anche: Agrigento, movida sotto lente: estintori scaduti in un pub e sanzioni per vendita di alcol a minorenne. Napoli, controlli nei locali della movida: denunce per alcol a minori e discoteca sequestrataOperazione dei carabinieri nei locali della movida, nel centro di Napoli: denunciati il titolare e una dipendente di un locale per la...