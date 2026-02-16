Agrigento movida sotto lente | estintori scaduti in un pub e sanzioni per vendita di alcol a minorenne

La polizia di Agrigento ha scoperto un pub con estintori scaduti e ha multato il proprietario per aver venduto alcol a un minorenne. La verifica è stata eseguita durante un blitz mirato a garantire la sicurezza nei locali notturni. Durante le ispezioni, gli agenti hanno trovato estintori vecchi di diversi anni, non più a norma, e hanno identificato un minorenne che aveva acquistato bevande alcoliche.

Movida sotto controllo: estintori scaduti e alcol ai minori, blitz della polizia ad Agrigento. Agrigento è al centro di un'intensificata operazione di controllo sulla movida. Un esercente è stato denunciato per irregolarità nella sicurezza antincendio, mentre sono state comminate sanzioni per la vendita di alcol a un minorenne. L'azione, coordinata dal questore Tommaso Palumbo, mira a garantire un ambiente notturno più sicuro e il rispetto delle normative nei locali del centro città. Un pub senza protezioni: la denuncia e il rischio per l'incolumità. Durante un controllo di routine in un pub del centro di Agrigento, le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di estintori con la revisione scaduta e non correttamente manutenuti.

Un esercente di Agrigento ha subito una denuncia e una multa perché ha tenuto in funzione estintori scaduti e ha servito alcol a un minorenne durante una serata in centro.

Durante un controllo in un ristorante di piazza Mazzini, la task force della polizia ha sequestrato 350 chili di alimenti scaduti, tra cui pesce, carne e riso.

