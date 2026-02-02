Napoli controlli nei locali della movida | denunce per alcol a minori e discoteca sequestrata

I carabinieri di Napoli hanno fatto un giro nei locali della movida nel centro città. Durante i controlli, hanno denunciato il titolare e una dipendente di un locale per aver somministrato alcol a minorenni. La discoteca è stata sequestrata.

Operazione dei carabinieri nei locali della movida, nel centro di Napoli: denunciati il titolare e una dipendente di un locale per la somministrazione di superalcolici a minorenni. Sequestrata una discoteca per sovraffollamento, raffica di sanzioni e sequestri di scooter. Prosegue l’operazione di controllo nei locali notturni della movida del centro di Napoli, condotta dai carabinieri del Comando provinciale in collaborazione con la polizia locale. Nel corso delle verifiche è stato denunciato il titolare di un esercizio insieme a una dipendente, sorpresi a somministrare bevande superalcoliche a ragazzi di 14 anni. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, controlli nei locali della movida: denunce per alcol a minori e discoteca sequestrata Approfondimenti su Napoli Movida Controlli dei Carabinieri nei locali: sanzioni per vendita di alcol ai minori Napoli e provincia, controlli nei locali notturni: in discoteca oltre il doppio della capienza Napoli e provincia sono sotto stretta osservazione nelle ore notturne. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Movida Argomenti discussi: Napoli, effetto Crans-Montana: ecco le pattuglie miste per i controlli nei locali; Napoli, il prefetto di Bari ai sindaci: più controlli nei locali; Sant'Antimo: controlli dei carabinieri nei locali notturni; Napoli e provincia: controlli nei locali notturni per evitare tragedie. Carabinieri, controlli nei locali notturni per evitare tragedieI Carabinieri del comando Provinciale di Napoli continuano i controlli nei locali notturni affinché non si ripetano tragedie. napolivillage.com Napoli, chiuso il Club 21 sul lungomare: 293 persone ma la capienza massima era di 130Operazione movida nel centro per i carabinieri del comando provinciale che continuano i controlli nei locali notturni. Pub, discoteche e locali che ... msn.com Controlli orientati soprattutto sulla sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana #Napoli - facebook.com facebook Napoli, il prefetto a sindaci e forze dell’ordine: intensificare controlli su locali e spettacoli x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.