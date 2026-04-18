agricoltura misure per il rilancio

Una conferenza tenuta a Budrio di Longiano ha attirato molta attenzione, con l’obiettivo di discutere delle prospettive del settore agricolo locale. Organizzata dal gruppo consiliare di opposizione “Siamo Longiano”, l’incontro ha affrontato le possibili misure per favorire il rilancio dell’agricoltura romagnola, sollevando domande sulla continuità e le opportunità di sviluppo per questa realtà.

’C’è ancora speranza per l’agricoltura romagnola?’. La conferenza, a Budrio di Longiano, organizzata dal gruppo consiliare di opposizione ’Siamo Longiano’, ha riscosso grande interesse. Durante la serata si sono confrontati Gabriele Ferri, direttore generale Naturitalia, Alessandro Giunchi, amministratore unico Mercato ortofrutticolo di Cesena, e Nicolas Gobbi, titolare della Family Farm Gobbi di Longiano. A moderare la serata Cristiano Riciputi, giornalista di Freshplaza.it, presente Patrizio Neri, nuovo presidente di Macfrut. Ha iniziato Gabriele Ferri: "Come Naturitalia abbiamo una ventina di soci che forniscono la grande distribuzione in Italia e in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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