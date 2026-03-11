Agricoltura a Latina e nel Lazio tra criticità e rilancio

L'agricoltura a Latina e nel Lazio si trova in una fase di cambiamento, secondo il Report Confeuro. Il settore primario mostra segnali contrastanti, con alcune dinamiche di crescita legate al lavoro dipendente e alla presenza. La situazione evidenzia sia criticità che possibilità di rilancio, riflettendo le trasformazioni in corso nel comparto agricolo regionale.

Agricoltura del Lazio tra criticità e rilancio. "Il quadro che emerge dal Report Confeuro restituisce per il Lazio un settore primario in trasformazione, attraversata da segnali contrastanti ma anche da dinamiche di vitalità, soprattutto sul fronte del lavoro dipendente e della presenza.