Agricoltura invasati 1.000 chilometri di canali per il servizio antibrina e l’irrigazione anticipata

In un intervento di oltre 1.000 chilometri di canali, sono stati realizzati lavori di bonifica e allargamento per migliorare il servizio di irrigazione e prevenire i danni da brina. Questa operazione mira a proteggere le colture e sostenere la produzione agricola, estendendo la disponibilità di acqua anche prima dell'inizio della stagione irrigua tradizionale, che solitamente inizia ad aprile.

Garantire la salvaguardia delle colture, la produttività e lo sviluppo della nostra economia agricola non più solo durante il classico periodo irriguo che parte da aprile ma per periodo sempre più lungo. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comunica di aver già completato l’invaso di circa 1.000 chilometri di canali su tutto il territorio provinciale per rispondere con prontezza alle esigenze del comparto agricolo. Nello specifico, la rete è già operativa con 400 chilometri nell’area Sud, 250 chilometri nell’Area Nord e 350 chilometri nell’Area Est. Un’operazione necessaria per garantire il servizio antibrina, una fornitura d’acqua fondamentale per proteggere le fioriture dalle gelate tardive, che negli ultimi anni ha visto una crescita costante della domanda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Bonifica Parmense, 3.000 chilometri di sponde di canali consortili sfalciati per la sicurezza idraulica del territorioAnche per l’anno appena terminato si è concluso il servizio di sfalcio dei canali consortili nel territorio di pianura: la Bonifica Parmense, in... Roma: Santori (Lega), solo 1.000 tassisti su 9.000 iscritti a servizio “Chiama taxi”, fallimentoIl servizio Chiamataxi 060609, introdotto nel 2011 da una giunta di centrodestra, è stato concepito per offrire a romani e visitatori un sistema...