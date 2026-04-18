Il Consorzio bonifica e irrigazione Canale Lunense ha incontrato il presidente della Provincia della Spezia per discutere sulla gestione dell’agricoltura e sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Durante l’incontro sono stati affrontati temi relativi alla tutela delle risorse idriche, alla salvaguardia del territorio e alla collaborazione tra le istituzioni per migliorare le strategie di intervento. La riunione ha messo in evidenza l’importanza di un lavoro coordinato in queste aree.

Gestione del territorio, tutela delle risorse idriche e rafforzamento della collaborazione istituzionale al centro del confronto tra il Consorzio bonifica e irrigazione Canale Lunense e il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini. Un appuntamento proficuo, che rientra nel percorso avviato con i sindaci del territorio, e in cui è stata avanzata una valutazione del quadro normativo vigente e delle possibili prospettive di ampliamento delle competenze del Consorzio. "Il Canale Lunense svolge un lavoro fondamentale per il sistema agricolo e per la prevenzione del dissesto idrogeologico attraverso la manutenzione dei canali e del territorio – sottolinea Pierluigi Peracchini -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura e prevenzione dissesto. Il Lunense ha un ruolo essenziale

Notizie correlate

Leggi anche: Ricerca, nella prevenzione dell’ictus l’orecchio ha il ruolo di “sentinella”

Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto finanziarioSi terrà domani a Villa Malfitano il seminario dal titolo “Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Agricoltura e prevenzione dissesto. Il Lunense ha un ruolo essenziale; Un Piano per l’Italia contro il dissesto idroeologico. L’Ance con la regia di Rutelli presenta la svolta possibile per ridurre rischi e costi, e mettere in sicurezza città e territori; Maltempo e frane in Abruzzo e Molise: appello urgente per salvare agricoltura e imprese; Torrente Serrapotamo: ultimati i lavori di ripristino e mitigazione del dissesto idrogeologico | Basilicata.

Agricoltura e prevenzione dissesto. Il Lunense ha un ruolo essenzialeGestione del territorio, tutela delle risorse idriche e rafforzamento della collaborazione istituzionale al centro del confronto tra il ... lanazione.it

Un Piano per l’Italia contro il dissesto idroeologico. L’Ance con la regia di Rutelli presenta la svolta possibile per ridurre rischi e costi, e mettere in sicurezza città ...L’Italia è arrivata oramai alla fine di un ciclo negativo durato decenni. La gestione dei rischi naturali non può più essere affrontata come una sequenza di emergenze, ma deve diventare una politica ... greenreport.it