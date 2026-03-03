Ricerca nella prevenzione dell’ictus l’orecchio ha il ruolo di sentinella

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, la comunità scientifica evidenzia come l’orecchio possa funzionare come una “sentinella” nella prevenzione dell’ictus. La ricerca si concentra sul collegamento tra disturbi uditivi e la possibilità di individuare segnali precoci di patologie neurologiche gravi. L’attenzione si rivolge anche alla prevenzione e alla diagnosi precoce di questa condizione.

Giornata dell’udito, quando l’orecchio è sentinella dell’ictusNella Giornata mondiale dell’udito arriva un monito dalla ricerca: l’orecchio può essere indicatore di ictus.

Ricerca, scoperto il ruolo di una proteina nella sopravvivenza delle cellule tumoraliUna proteina espressa in eccesso in diversi tumori solidi (Bace 2), regola l’assorbimento dei grassi nelle cellule tumorali: pertanto, inibire questa...

Scuole Amiche della Ricerca: quando la prevenzione entra in classe e mette radiciCon Scuole Amiche della Ricerca, Fondazione Veronesi porta prevenzione e cultura scientifica nelle scuole, coinvolgendo studenti, imprese e territori in un percorso di educazione e cittadinanza attiva ... fondazioneveronesi.it

Giornata per la ricerca 2015 al Gemelli. Dalla prevenzione al ruolo dei nutrienti nelle alterazioni metaboliche. Ecco i migliori progetti della Facoltà di Medicina e dei ...Le ricerche abbracciano quattro macro-aree relative al tema della nutrizione, che spaziano dalla prevenzione alla cura di patologie oncologiche, infiammatorie e degenerative, del metabolismo e del ... quotidianosanita.it

